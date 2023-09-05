Наталья Рудова в купальнике обнажила свои манкие «персики» — грудь едва помещается в лиф: ох уж эта прорезь!

Наталья Рудова уже давно стала актрисой. Она активно снимается в фильмах и сериалах. Блондинка зачастую оголяется перед камерой. В свои 40 лет она занимается спортом, чтобы всегда быть в форме. Примечательно, что актриса любит носить наряды, которые подчеркивают ее достоинства. На днях она улетела на море. Звезда теперь делится пляжными кадрами.
Очередной день Наталь я провела с друзьями на яхте. Она купалась в море и загорала. Вечером актриса облачилась в купальник оливкового цвета. Она повязала парео на бедра. При этом лифчик оказался не по размеру. Блондинка сдавила свою округлую грудь. Прорезь с кольцом придавала пикатности. Рудова блеснула природной красотой без пуш-ап.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Наталья выглядит особенно эффектно. «Какой аппетитный вид», «Вот это блондинка на миллион», «До чего хороша», «Просто богиня», «Какая красотка», «Лифчик тут словно вот-вот лопнет», «Кажется или персики превратились в дыньки?» — стали писать в Сети.