Наталья Рудова в купальнике обнажила свои манкие «персики» — грудь едва помещается в лиф: ох уж эта прорезь!

Очередной день Наталь я провела с друзьями на яхте. Она купалась в море и загорала. Вечером актриса облачилась в купальник оливкового цвета. Она повязала парео на бедра. При этом лифчик оказался не по размеру. Блондинка сдавила свою округлую грудь. Прорезь с кольцом придавала пикатности. Рудова блеснула природной красотой без пуш-ап.

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