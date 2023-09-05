Ресниц нет, кожа с пятнами: Бородина показала, как выглядит без макияжа и фильтров в 40 лет, поразив народ

В соцсети Бородина выложила кадры, которые сняла в салоне красоты. Она сидела в кресле для педикюра. По всей видимости, телеведущая только была у косметолога, так как лицо было умытое и словно только что после увлажняющей маски, так как стало розовым. Ксения показала лицо. У нее пропалис ресницы, они без туши стали менее пышными и густыми, а кончик носа опустился вниз. Ко всему прочему, на коже оказалась пигментация.

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