Ресниц нет, кожа с пятнами: Бородина показала, как выглядит без макияжа и фильтров в 40 лет, поразив народ

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что разбогатела. Теперь она может позволить себе одеваться только в элитных бутиках и регулярно отдыхать на роскошных курортах. Также светская львица следит за фигурой и делает все, чтобы замедлить старение. На этот раз звезда показала, как выглядит без макияжа и фильтров.
В соцсети Бородина выложила кадры, которые сняла в салоне красоты. Она сидела в кресле для педикюра. По всей видимости, телеведущая только была у косметолога, так как лицо было умытое и словно только что после увлажняющей маски, так как стало розовым. Ксения показала лицо. У нее пропалис ресницы, они без туши стали менее пышными и густыми, а кончик носа опустился вниз. Ко всему прочему, на коже оказалась пигментация.
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«Безфильтровая 40-летка вошла в чат», – написала звезда.
Некоторые поклонники были восхищены, но некоторые подвергли ее критике и заявили, что Ксения выглядит средне для своих лет. «40-летние сейчас большинство так выглядят», «При хорошем свете, все идеальные», " если без фильтров, то почему лицо такое розовое?«, «Лучше с фильтром», — стали писать в Сети.