Брюки расстегнула, футболку задрала: Валя Карнавал сделала откровенное фото в уборной, оголив свои прелести

Валя Карнавал уже давно стала известной. Больше пяти лет она снимает видео, которые в соцсетях набирают миллионы просмотров. Также певица выпускает треки, которые все чаще звучат на фестивалях. В этом году она рассталась с женихом Сашей Стоуном. Теперь блогерша все чаще предстает в смелых нарядах. Она постройнела на 13 килограммов.
Теперь Валя ездит на съемки клипа. Она хвастается своими образами. А утром блогерша решила сделать горячий кадр в уборной. Она расстегнула модные брюки и задрала футболку. Певица обнажила свой стальной пресс. Она расслабленно стояла у раковины с зеркалом. Карнавал засветила тонкие трусики. Она продемонстрировала родинку на животе.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие уверены, что этими кадрами она хочет утереть носы бывшему. «Какая крутая», «Бесподобно», «Живот, о котором все мечтают», «Молодое и красивое тело», «И теперь никто из парней не уснет», «До чего идеальные формы», «Какой пресс», — стали писать подписчики.