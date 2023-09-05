Брюки расстегнула, футболку задрала: Валя Карнавал сделала откровенное фото в уборной, оголив свои прелести

Теперь Валя ездит на съемки клипа. Она хвастается своими образами. А утром блогерша решила сделать горячий кадр в уборной. Она расстегнула модные брюки и задрала футболку. Певица обнажила свой стальной пресс. Она расслабленно стояла у раковины с зеркалом. Карнавал засветила тонкие трусики. Она продемонстрировала родинку на животе.

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