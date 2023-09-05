Агата Муцениеце в бикини подставила солнцу свои «сочные» округлости фигуры — спелая мякоть на прожарке

Осень началась для Агаты с работы. Однако на этот раз она вспомнила, как минувшим летом отдохнула в Италии с подругами. Актриса выложила фото, на котором ее подловили на пляже. Она в пудровом мини-бикини нежилась под солнцем. Муцениеце обнажила свои округлости фигуры. Она принимала солнечные ванны, когда подруга засняла ее на камеру.

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