Агата Муцениеце в бикини подставила солнцу свои «сочные» округлости фигуры — спелая мякоть на прожарке

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она часто снимается в новых проектах. Актриса в свои 34 года растит двоих детей. Она рассталась с Павлом Прилучным три года назад. После этого артистка отметилась в новых проектах и получила роль в кабаре-театре. Звезда держит себя в форме. Она все чаще предстает в смелых нарядах.
Осень началась для Агаты с работы. Однако на этот раз она вспомнила, как минувшим летом отдохнула в Италии с подругами. Актриса выложила фото, на котором ее подловили на пляже. Она в пудровом мини-бикини нежилась под солнцем. Муцениеце обнажила свои округлости фигуры. Она принимала солнечные ванны, когда подруга засняла ее на камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая русалочка», «Ох, даже так видно шикарное тело», «Просто бесподобно», «Формы такие аппетитные», «Вау, вот это девочки», «Загар точно лег ровно», «Классная какая», — стали писать подписчики.