Самая элегантная пара: Амаль Клуни в нежном платье с кружевом произвела фурор на Венецианском кинофестивале вместе с мужем

Джордж Клуни даже в 62 года не перестает быть в центре внимания. Актер красиво стареет. Рядом с ним находится жена Амаль. Пара уже почти 10 лет живет в браке. У них подрастают двойняшки: сын Александр и дочка Элла. Обычно супруги редко выходят в свет. Но недавно они приехали в Италию, где проходит Венецианский кинофестиваль.
Примечательно, что Джордж не появился на красной дорожке. При этом почти каждый день его видят в городе. Он наслаждается прогулками с супругой. Накануне пара отметилась, когда садилась в лодку. Актер был в черном костюме и рубашке в тон. Он оттенил свою полностью седую голову. Амаль давно вернулась в форму после родов. В пудрово-розовом платье Dior с кружевом она козырнула точеной фигурой.
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Клуни поддерживает начавшуюся недавно забастовку актеров и сценаристов в Голливуде. Именно поэтому супругов не видно на премьерах. Однако недавно Джордж сделал взнос в размере 1 млн долларов в фонд Гильдии актеров и в будущем планирует повторить пожертвование.
В тот день Амаль нарядилась, так как прошла церемонии DVF Awards 2023 и ей вручили премию за выдающуюся работу в области защиты прав человека.