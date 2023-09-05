Самая элегантная пара: Амаль Клуни в нежном платье с кружевом произвела фурор на Венецианском кинофестивале вместе с мужем

Примечательно, что Джордж не появился на красной дорожке. При этом почти каждый день его видят в городе. Он наслаждается прогулками с супругой. Накануне пара отметилась, когда садилась в лодку. Актер был в черном костюме и рубашке в тон. Он оттенил свою полностью седую голову. Амаль давно вернулась в форму после родов. В пудрово-розовом платье Dior с кружевом она козырнула точеной фигурой.

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