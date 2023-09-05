Шальная императрица: Клава Кока в платье с корсетом бесстыдно подразнила пышными полушариями груди парней

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на сцене в смелых образах. Блондинка стала одной из самых популярных персон в стране. Она выпускает хиты, собирает целые стадионы. И вот уже два года артистка грезит только о семье. Недавно стартовало шоу «Сердце Клавы». Она нашла вторую половинку, но пока проект идет, звезда хранит его имя в тайне.
На этот раз Клава поделилась кадрами, которые были сделаны для второй серии шоу. Она встречала претендентов на звание ее жениха в платье царской эпохи и в парике. Певица в наряде с корсетом блеснула своими пышными полушариями груди. Кружева и нитка жемчуга украсили ее образ. Кока попробовала угощения, которые для нее сделали парни.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие отметили, что певице идет такой стиль. Ее осыпали комплиментами. «Сказка наяву», «Невероятная красотка», «Шальная императрица», «Парням было тяжело сидеть рядом с вами», «Просто бесподобно! Декольте идеальное», «Ох, кого же вы подцепили на крючок», — стали писать подписчики.