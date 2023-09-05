Шальная императрица: Клава Кока в платье с корсетом бесстыдно подразнила пышными полушариями груди парней

На этот раз Клава поделилась кадрами, которые были сделаны для второй серии шоу. Она встречала претендентов на звание ее жениха в платье царской эпохи и в парике. Певица в наряде с корсетом блеснула своими пышными полушариями груди. Кружева и нитка жемчуга украсили ее образ. Кока попробовала угощения, которые для нее сделали парни.

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