«Родителям Тани все равно на эти слухи, самое страшное для них уже произошло»: Прохор Шаляпин сделал заявление об умершей жене

Шоумен Прохор Шаляпин в этот вторник, 5 сентября, появился на светской премьере фильма «Праздники». Во время мероприятия Прохор Шаляпин прокомментировал слухи, которые непрерывно появляются в Сети. Касаются они покойной жены Прохора Шаляпина, миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис.

Согласно сообщениям, женщина якобы инсценировала свою смерть от ковида, а сама жива. Прохор Шаляпин заявил, что подобные разговоры задевают его. Шоумен рассказал, что он на связи с родителями Татьяны Дэвис и даже показал в телефоне переписку с ними, чтобы его не заподозрили в очередном пиаре.

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