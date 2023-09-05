«Родителям Тани все равно на эти слухи, самое страшное для них уже произошло»: Прохор Шаляпин сделал заявление об умершей жене

Шоумен Прохор Шаляпин в этот вторник, 5 сентября, появился на светской премьере фильма «Праздники». Во время мероприятия Прохор Шаляпин прокомментировал слухи, которые непрерывно появляются в Сети. Касаются они покойной жены Прохора Шаляпина, миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис.
Согласно сообщениям, женщина якобы инсценировала свою смерть от ковида, а сама жива. Прохор Шаляпин заявил, что подобные разговоры задевают его. Шоумен рассказал, что он на связи с родителями Татьяны Дэвис и даже показал в телефоне переписку с ними, чтобы его не заподозрили в очередном пиаре.
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«С родителями Татьяны Дэвис мы каждый день на связи. Я вчера им отправлял видео-привет, у Тани 5 сентября день рождения. Могу вам показать даже, потому что какие-то постоянные спекуляции. Это не постановка и пиар, в которых меня постоянно упрекают. Родителям все равно на эти слухи. Для них самое страшное то, что нет их дочери. На эти слухи остро реагирую я. Татьяна – не единственная, кто погиб от коронавируса. Я хотел бы, чтобы сохранялась память о светлом человеке», - поделился Прохор Шаляпин с Teleprogramma.pro.
Напомним, жена Прохора Шаляпина умерла осенью 2021 года от последствий ковида.