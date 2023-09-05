«Ева в моей курточке»: Лолита воссоединилась с 24-летней дочерью от Цекало — стала совсем взрослой

Лолита Милявская уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает выпускать новые песни и давать концерты. В свои 59 лет певица не перестает удивлять тем, как выглядит. Она похудела после развода с пятым мужем. Артистка не стесняется носить смелые наряды. Обычно у нее плотный график, но накануне звезда воссоединилась со своей дочкой Евой, которой уже 24 года.
На этот раз Лолита сняла видео с наследницей от Александра Цекало. Еще несколько лет назад она жила с бабушкой в Киеве, а потом артистка привезла их сначала в Москву, а затем в Болгарию. Мама звезды, Алла Дмитриевна Никифорова, в прошлом была известной джазовой певицей, она отдала сцене 25 лет. Поэтому она знает, как сложно быть в разъездах и воспитывать детей.
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Милявская предстала в белой блузке, а Ева надела джинсовую куртку.
«Две очкастые», — шутливо заявила 80-летняя Алла Дмитриевна.
«Дорогие подписчики, у нас все хорошо», — заявила дочь певицы.
«Да, у нас более чем хорошо. Ребеночек уже в моей курточке. Это не говорит о том, что я сильно похудела, просто на ребеночке все лучше смотрится. Обращение к дорогим подписчикам от нашей нормальной семейки», — пояснила Лолита.
Поклонники и друзья были восхищены кадрами. Многие отметили, что Ева очень похожа на маму и стала совсем взрослой. «Лолочка! Как приятно видеть вас с доченькой! Какая славная девочка!» — написала Елена Малышева. «Мы вас так целуем и обнимаем сильно», — присоединилась дочка Ларисы Долиной.