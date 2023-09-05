«Ева в моей курточке»: Лолита воссоединилась с 24-летней дочерью от Цекало — стала совсем взрослой

На этот раз Лолита сняла видео с наследницей от Александра Цекало. Еще несколько лет назад она жила с бабушкой в Киеве, а потом артистка привезла их сначала в Москву, а затем в Болгарию. Мама звезды, Алла Дмитриевна Никифорова, в прошлом была известной джазовой певицей, она отдала сцене 25 лет. Поэтому она знает, как сложно быть в разъездах и воспитывать детей.

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Милявская предстала в белой блузке, а Ева надела джинсовую куртку.