«Прислал за девять месяцев 1100 рублей ребенку и качает свои права»: Устиненко прошлась по Гобозову после его угроз разобраться с ее новым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко отреагировала на громкие заявления бывшего мужа, Александра Гобозова.
Тот публично заявил, что намерен подать на Алиану в суд за то, что она не дает ему общаться с сыном Робертом. А с новым мужем Устиненко Гобозов пригрозил устроить разборки за то, что тот якобы обижает его наследника.
Алиана Устиненко прошлась по Саше Гобозову в своем микроблоге, давая понять, что он поступает глупо. По словам Устиненко, Гобозов должен благодарить Маркуса, который воспитывает и содержит его сына Роберта.
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«Мне смешно, потому что ему бы в своей жизни разобраться. Умный мужчина налаживал бы общение со своей бывшей женой, ребенком, а глупый мужчина поступает именно так. Он должен быть благодарным человеку, который обеспечивает и воспитывает его родного ребенка. На него он не тратится, не подарил подарок на день рождения, не собрал на первое сентября, не знает о его жизни абсолютно ничего. Он прислал за девять месяцев 1100 рублей ребенку и качает свои права», — высказалась Алиана Устиненко.