«Прислал за девять месяцев 1100 рублей ребенку и качает свои права»: Устиненко прошлась по Гобозову после его угроз разобраться с ее новым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко отреагировала на громкие заявления бывшего мужа, Александра Гобозова.

Тот публично заявил, что намерен подать на Алиану в суд за то, что она не дает ему общаться с сыном Робертом. А с новым мужем Устиненко Гобозов пригрозил устроить разборки за то, что тот якобы обижает его наследника.

Алиана Устиненко прошлась по Саше Гобозову в своем микроблоге, давая понять, что он поступает глупо. По словам Устиненко, Гобозов должен благодарить Маркуса, который воспитывает и содержит его сына Роберта.

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