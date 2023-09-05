Рудова в бикини эффектно занырнула в море, оголив свой упругий «поплавок»: будоражущий вид — стринги впились в недра

На этот раз Наталья целый день каталась на яхте. Она решила освежиться и поплавать в море с подругой. Актриса была в бикини, когда занырнула в воду с ластами. Она обнажила свои округлые ягодицы. Блондинка стала плавать как русалочка. Она козырнула своими формами.

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