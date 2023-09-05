Рудова в бикини эффектно занырнула в море, оголив свой упругий «поплавок»: будоражущий вид — стринги впились в недра

Наталья Рудова снимается в кино больше 10 лет. Многие ее знают благодаря сериалу «Татьянин день». Также она получала роли с откровенными сценами. В 40 лет блондинка держит себя в форме. Она любит носить смелые наряды. Более того, актриса пока не замужем, поэтому с радостью дразнит мужчин пикантными кадрами. На днях она улетела отдыхать на море.
На этот раз Наталья целый день каталась на яхте. Она решила освежиться и поплавать в море с подругой. Актриса была в бикини, когда занырнула в воду с ластами. Она обнажила свои округлые ягодицы. Блондинка стала плавать как русалочка. Она козырнула своими формами.
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«Ожидание & реальность! Или когда ты думал,что ты русалка, но нет», — отметила Рудова.
Поклонники были впечатлены. Многие осыпали ее комплиментами. «Почти без брызг, чистый вход», «Это чьи поплавки?», «Вот это вид», «Какая сочная мамасита», «Просто богиня», «Какой хороший поплавок», «Просто модель», — стали писать подписчики.