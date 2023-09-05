На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили памятник: портретное сходство с покойным певцом (фото в полный рост)

Шестого сентября 2023 года ныне покойному певцу, солисту культовой группы «Ласковый май» Юрию Шатунову исполнилось бы пятьдесят лет.

В канун этой даты на могиле Юрия Шатунова был установлен памятник, который будет открыт 6 сентября скульптором-портретистом Виктория Тищенко и семьей покойного музыканта.

Монумент выполнен из бронзы. Скульптору удалось достичь потрясающего сходства памятника с его оригиналом.

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