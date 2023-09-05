На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили памятник: портретное сходство с покойным певцом (фото в полный рост)

Шестого сентября 2023 года ныне покойному певцу, солисту культовой группы «Ласковый май» Юрию Шатунову исполнилось бы пятьдесят лет.
В канун этой даты на могиле Юрия Шатунова был установлен памятник, который будет открыт 6 сентября скульптором-портретистом Виктория Тищенко и семьей покойного музыканта.
Монумент выполнен из бронзы. Скульптору удалось достичь потрясающего сходства памятника с его оригиналом.
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Скульптор-портретист Виктория Тищенко на могиле Юрия Шатунова. Фото: Иван Макеев/ «КП»
«Чтобы добиться портретного сходства, семья Шатунова передала мне точные мерки Юры и фото его вещей. К примеру, на бронзовом Юре точная копия его кроссовок, в которых он выступал на последних концертах. Пальцы левой руки скульптуры чуть сомкнуты-главная «фишка» Юры Шатунова. Нервный жест, который был с артистом с ранних лет, как последствие тяжелого детства», - поделилась автор памятника Виктория Тищенко.
Памятник Юрию Шатунову на его могиле. Фото: Иван Макеев/ «КП»
Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
По материалам kp.ru