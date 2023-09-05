Сыгравшая Самиру в сериале «Клон» актриса в слезах попросила Бога о помощи: брата звезды сбила машина

Сериал «Клон» прославил многих актеров, которых полюбили и в России. Она еще была очень юной, когда сыграла Самиру в этой бразильской новелле. Теперь ей уже 36 лет. У артистки появилась своя семья. А на днях с ее родственником случилось горе. Брат звезды Кайки оказался в больнице. Его сбила машина. 34-летний актер перебегал дорогу, когда такси его снесло с ног.
Отмечается, что родственник Бриту получил серьезные травмы, он находится в центре интенсивной терапии в Рио-де-Жайнеро. Виновник в аварии пытался затормозить, но ему не удалось избежать ДТП. В крови водителя не обнаружили следы запрещенных веществ и алкоголя. Известно, что в салоне также были пассажиры — женщина с ребенком.
Кайки находится в тяжелом состоянии. Врачам пришлось его интубировать. Он получил ряд травм, включая черепно-мозговую.
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Стефани Бриту с семьей. Фото: соцсети звезды
Стефани не может найти себе места. Еще на днях она писала в соцсетях, что в России много поклонников и бразильские сериалы можно найти с русским переводом, а теперь она едва сдерживается, чтобы не плакать. Актриса сняла видео, в котором обратилась к брату. Звезда «Клона» молится за него.
«Я люблю тебя всей душой. Мы решили объединиться в этой жизни, в этой семье, потому что во всех остальных жизнях мы точно всегда были вместе! Без тебя я не существую! Я здесь на коленях и умоляю Бога продолжать заботиться о тебе.
Спасибо за то, что ты воин, за то, что ты воин! Ты нам нужен! Скучаю по тому, как ты называешь меня Тезинья. Люблю тебя больше, уважаю и восхищаюсь тобой, любимый!» – сказала Бриту, общаясь к брату.
Тем временем, 34-летнему актеру уже сделали операции на костях таза и правой руки. Его супруга Тамара Далканале сообщила, что все прошло успешно.
Стефани Бриту с братом. Фото: соцсети звезды