Сыгравшая Самиру в сериале «Клон» актриса в слезах попросила Бога о помощи: брата звезды сбила машина

Отмечается, что родственник Бриту получил серьезные травмы, он находится в центре интенсивной терапии в Рио-де-Жайнеро. Виновник в аварии пытался затормозить, но ему не удалось избежать ДТП. В крови водителя не обнаружили следы запрещенных веществ и алкоголя. Известно, что в салоне также были пассажиры — женщина с ребенком.

Кайки находится в тяжелом состоянии. Врачам пришлось его интубировать. Он получил ряд травм, включая черепно-мозговую.

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