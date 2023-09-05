«Смотрят на свою мамочку»: Ефременкова запечатлела близнецов от Мондезира — пухлые щечки, темные брови

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова души не чает в своих маленьких сыновьях-близнецах, которых родила от отношений с Мондезиром.

Молодая мама часто показывает наследников в микроблоге, правда, размещая малышей в кадре так, чтобы не было видно их лиц. Пока Юлия Ефременкова не готова показывать сыновей-близнецов поклонникам.

Но очевидно, что мальчики хорошенькие. На снимке, который недавно опубликовала Юлия Ефременкова, видны их пухлые щечки и темные брови.

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