Ани Лорак в силуэтном платье в пол с разрезами блеснула постройневшими формами: все открыли рты от такой красоты

Ани Лорак давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает регулярно появляться на публике. Певица готовит новые песни, ездит с гастролями. Не так давно она вернулась после отпуска, который провела со своим новым возлюбленным. Исааком Виджараком. Многие поклонники считают, что звезда постройнела и похорошела.
На этот раз Лорак стала членом жюри в шоу «Ты супер!». На съемках она отметилась в фиолетовом платье в пол с разрезами в области декольте. Певица подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она стала дефилировать в студии, виляя бедрами. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) козырнула своей тонкой талией. Лук дополняли прозрачные перчатки и длинные серьги.
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На этот раз Лорак получила множество комплиментов. Поклонники признаются, что она выглядит сногсшибательно.
«Ого, какая крутая», «Вот это формы», «Стала такая тростинка», «Прям хороша», «Каролина, вы стали еще краше», «Влюбленная такая», «Наряд вам безумно идет», «Прям так сильно похудела», — стали писать подписчики.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды