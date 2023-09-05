Ани Лорак в силуэтном платье в пол с разрезами блеснула постройневшими формами: все открыли рты от такой красоты

На этот раз Лорак стала членом жюри в шоу «Ты супер!». На съемках она отметилась в фиолетовом платье в пол с разрезами в области декольте. Певица подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она стала дефилировать в студии, виляя бедрами. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) козырнула своей тонкой талией. Лук дополняли прозрачные перчатки и длинные серьги.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».