Муж Собчак Богомолов раскрыл всю правду о доходах своего театра

Муж известной журналистки и блогера Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов с 2019 года возглавляет творческий коллектив Театра на Бронной.
В этот вторник, 5 сентября, состоялась пресс-конференция, художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. В ходе нее режиссер рассказал о премьерах предстоящего сезона, а также раскрыл заработки театра.
Судя по всему, это учреждение культуры процветает.
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«Доходы театра выросли на 56 процентов, расходы на зарплату — на 32 процента», — рассказал на пресс-конференции Константин Богомолов.