Муж Собчак Богомолов раскрыл всю правду о доходах своего театра

Муж известной журналистки и блогера Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов с 2019 года возглавляет творческий коллектив Театра на Бронной.

В этот вторник, 5 сентября, состоялась пресс-конференция, художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. В ходе нее режиссер рассказал о премьерах предстоящего сезона, а также раскрыл заработки театра.

Судя по всему, это учреждение культуры процветает.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».