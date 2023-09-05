Нетребко трогательно поздравила своего сына от Шротта: разбудила пением и подарками вместе родней

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она не перестает выступать на сцене. Артистка регулярно гастролирует в Европе, а также ездит на другие континенты. И хоть в 2022 году с ней отказывались работать некоторые театры, она продолжает давать концерты. При этом оперная дива растит сына Тьяго, который во время каникул путешествует с мамой.
5 августа Анна поздравила своего наследника с днем рождения. С самого утра она разбудила его песней. Певица вместе с родными осыпали парня комплиментами и теплыми словами. С ней также был муж Юсиф Эйвазов, который относится к пасынку как к родному сыну.
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«Happy Birthday to You! Тьяго, Happy Birthday!» – пели они.
«Спасибо вам огромное!» – сказал именинник.
«Наш сластена, с днем рождения», – произнес кто-то из родни.
«15 лет сладкому ребенку», – отметила Анна.
Затем весь день Тьяго собирал игрушечную гоночную дорогу. Его помогал Юсиф. Мальчик был увлечен процессом.
«Ого! На пытайтесь понять тинейджера - просто любите! С днем рождения, Тиша!» – написала в Сети певица.
Поклонники поразились тому, как он вырос. Многие отметили, что парень похож на маму. Напомним, что Нетребко родила сына от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым рассталась в 2013 году.
Тьяго. Фото: соцсети звезды