Нетребко трогательно поздравила своего сына от Шротта: разбудила пением и подарками вместе родней

5 августа Анна поздравила своего наследника с днем рождения. С самого утра она разбудила его песней. Певица вместе с родными осыпали парня комплиментами и теплыми словами. С ней также был муж Юсиф Эйвазов, который относится к пасынку как к родному сыну.

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«Happy Birthday to You! Тьяго, Happy Birthday!» – пели они. «Спасибо вам огромное!» – сказал именинник. «Наш сластена, с днем рождения», – произнес кто-то из родни.