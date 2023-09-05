«Веселая, красивая, талантливая»: Богомолов поделился редкими кадрами со своей подросшей дочкой от Мороз

Константин Богомолов уже давно стал знаменитым. Он является режиссером и четыре года занимается пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Артист счастлив в браке с Ксенией Собчак. Порой они вместе выходят в свет, а также регулярно путешествует.

Минувшим летом они были во Франции и Италии. Телеведущая взяла с собой сына Платона от первого брака. А ее муж взял дочку Анну от отношений с Дарьей Мороз.