«Веселая, красивая, талантливая»: Богомолов поделился редкими кадрами со своей подросшей дочкой от Мороз

Константин Богомолов уже давно стал знаменитым. Он является режиссером и четыре года занимается пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Артист счастлив в браке с Ксенией Собчак. Порой они вместе выходят в свет, а также регулярно путешествует.
Минувшим летом они были во Франции и Италии. Телеведущая взяла с собой сына Платона от первого брака. А ее муж взял дочку Анну от отношений с Дарьей Мороз.
А 5 сентября Богомолов выложил редкие фото со своей подросшей наследницей. Они позировали вместе на отдыхе. Режиссер также заснял ее на пляже в шортах, свитере и кедах.
«Любимая моя дочь! Сегодня 13! Веселая, красивая, талантливая и добрая», — написал он.
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Константин Богомолов с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что она стала взрослее и теперь еще больше похожа на маму. «Такая чистая улыбка! Богомоловская улыбка, в дочери продолжение отца», «На маму свою похожа», «Какая чудесная девочка!», «Две капли воды», «Лицо прям мамино», — стали писать пользователи Сети.
Анна Мороз. Фото: соцсети звезды