Равшана Куркова раскрыла имя своей маленькой дочки: красивое и царское

На этот раз Куркова тоже решила какое-то время не показывать малышку. Однако на днях она показала фото с ней, скрыв лицо ребенка. А в новом интервью актриса раскрыла ее имя. Девочка получила царское имя Самира. У него есть два варианта происхождения. Один из них содержит арабские корни и переводится как «умеющая вести разговор», «хорошо говорящая». Вторая версия отсылает к Древней Индии и на санскрите означает «раздающая благо», «щедрая».

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Примечательно, что ранее Равшана признавалась, что девочка растет спокойной и хорошо спит ночами. Гаспар уже ревнует к сестре.

«Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается», – поделилась актриса.

Она также не стала утаивать, что испытывает чувство вины, что много работает. Однако Куркова признается, что ей становится легче на душе, когда она оплачивает счета. Более того, актриса старается держать баланс между детьми и работой, пишет «Газета.ru».