В Сеть попало новое фото 74-летней Пугачевой без фотошопа: народ ужаснулся — валики под глазами, уставшие веки

Недавно пара уже вернулась в Тель-Авив. Двойняшки должны учиться в школе. Однако в Сети появилось фото, которое было сделано в Юрмале летом. На кадрах Примадонна предстала с мужем, Вайкуле и латвийской журналисткой. Она дала первое интервью за долгое время, которое должно скоро выйти.

Но поклонники удивились тому, как выглядит 74-летняя Алла Борисовна. Она была в узких джинсах и клетчатой рубашке. Под глазами были вздутые валики, а веки смотрелись уставшими.

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