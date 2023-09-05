В Сеть попало новое фото 74-летней Пугачевой без фотошопа: народ ужаснулся — валики под глазами, уставшие веки

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она уже редко поет, предпочитая свободное время посвящать воспитанию двойняшек Лизы и Гарри. Почти год назад артистка переехала в Израиль. Там она живет с мужем Максимом Галкиным*. Минувшим летом пара приезжала в Латвию, где дети провели каникулы, а супруги повидались с Лаймой Вайкуле.
Недавно пара уже вернулась в Тель-Авив. Двойняшки должны учиться в школе. Однако в Сети появилось фото, которое было сделано в Юрмале летом. На кадрах Примадонна предстала с мужем, Вайкуле и латвийской журналисткой. Она дала первое интервью за долгое время, которое должно скоро выйти.
Но поклонники удивились тому, как выглядит 74-летняя Алла Борисовна. Она была в узких джинсах и клетчатой рубашке. Под глазами были вздутые валики, а веки смотрелись уставшими.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*, Лайма Вайкуле и Катрин Василевская. Фото: соцсети queen_kachinja
Поклонники ужаснулись тому, как Пугачева выглядит без фотошопа и фильтров. Многие отметили, что певица не стареет благородно.
«Ноги совсем не ходят, шея голову не держит. Молодая мать!», «Эх, Арлекино, Арлекино», «Взгляд пожилой и очень уставшей женщины. Вечная борьба со старостью дается нелегко», «Все-таки стариться надо естественно и с достоинством», «Ох, возраст не скрыть», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.