Меган Маркл перенесла публичное унижение: герцогиню обидели организаторы футбольного матча

На днях герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри были публично унижены. Дело в том, что организаторы футбольного матча в Лос-Анджелесе не посчитали нужным указать титул Меган. В списке гостей она значилась просто: Меган Маркл. Как самая обычная женщина.

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Герцогский титул Гарри тоже забыли обозначить. Но рядом с его именем хотя бы была приписка: «принц». Однако это не спасло ситуацию. Меган жутко оскорбилась. Масла в огонь добавил и тот факт, что имена супругов находились в разных концах списка приглашенных.

В итоге герцогиня Сассекская вовсе отказалась от посещения этого мероприятия. А ее супруг не стал пропускать матч. Однако его недовольство было заметно всем присутствующим.

В тот день играли две крупные команды. Местная из Лос-Анджелеса и Miami Inter, владельцем которой является Дэвид Бекхэм. В прошлом чета Бэкхемов плотно дружила с Меган и Гарри, но несмотря на это принц не посчитал нужным поздороваться со старым знакомым.

Источник: 7days.ru