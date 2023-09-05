«Показала лучший ракурс»: Муцениеце в боди с бусами повернулась своими упругими «булочками» к народу — жаркий вид

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино больше 10 лет. Многие фанаты знают ее по сериалу «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она стала еще чаще сниматься. Артистка похудела и получила роль в кабаре-театре. Она не скрывает, что изменила питание, отказалась от кофе и регулярно занимается спортом.
5 сентября Агата поделилась новым видео. Она поддержала тренд, который был запущен в соцсетях. В нем уже приняли участие Ольга Бузова, Клава Кока, Ксения Бородина. Суть в том, чтобы под музыку хлопнуть в ладошки и начать убегать от камеры. Актриса решила сделать это, надев откровенное боди с бусами, в котором выступает на сцене. Муцениеце обнажила свой упругий тыл. Она продемонстрировала идеальные ягодицы.
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«Закрывайте тренд», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Ее осыпали комплиментами. «Еще не надушнили, что она мать двоих детей и показывает лучший ракурс?», «Агата, у вас шикарная фигура и сами вы бомба, а не женщина», «Такое тело фантастическое! Ноги — вау», «Роскошно везде: и люстра, и спина, и все что ниже», «Как ты говорила, лучший ракурс», — стали писать в Сети.