«Показала лучший ракурс»: Муцениеце в боди с бусами повернулась своими упругими «булочками» к народу — жаркий вид

5 сентября Агата поделилась новым видео. Она поддержала тренд, который был запущен в соцсетях. В нем уже приняли участие Ольга Бузова, Клава Кока, Ксения Бородина. Суть в том, чтобы под музыку хлопнуть в ладошки и начать убегать от камеры. Актриса решила сделать это, надев откровенное боди с бусами, в котором выступает на сцене. Муцениеце обнажила свой упругий тыл. Она продемонстрировала идеальные ягодицы.

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