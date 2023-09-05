Александр Гобозов из «Дома-2» подал в суд на Алиану Устиненко: нет связи с сыном

Экс-участник проекта «Дом-2» Александр Гобозов обратился в суд, чтобы отстоять сына у экс-супруги Алианы Устиненко.

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По словам истца, он уже давно не может выйти на связь с их общим сыном Робертом. Телефон ребенка теперь не работает, общаться им мать препятствует.

Гобозов намерен через букву закона расставить все точки над «i» и добиться определенных часов для встречи с ребенком.

Как рассказал Александр Гобозов, отношение к нему бывшей жены резко ухудшилось после того, как он женился на юристе по имени Светлана. Сейчас пара ждет общего наследника.

Как только Алиана узнала, что ее бывший счастлив, она, по словам Александра, тут же стала лить грязь на него в социальных сетях. Потом заявила экс-супругу, что не хочет отправлять Роберта летом к нему в Лермонтово из Москвы, поскольку у нее есть свои планы. В итоге она улетела в Армению, а сына отправила в лагерь.

С тех пор местонахождение сына для Александра Гобозова неизвестно.

Экс-участник шоу «Дом-2» также пожаловался, что у него вызывают опасения рассказы от подписчиков о парне Алианы Устиненко.

«Подписчики постоянно скидывали мне сведения о том, что сожитель Алианы ведет себя крайне неадекватно по отношению к моему ребенку. Да и Роберт ранее говорил, что Маркус заставлял его есть мыло в качестве наказания», — рассказал Александр Гобозов.

Источник: «Стар-Хит»