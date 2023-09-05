Внук-иностранец Михаила Шуфутинского сыграл свадьбу с израильской блогершей

Михаил Шуфутинский каждую осень оказывается в центре внимания. Он рад, что что его хит продолжает быть популярным. Прошло 10 лет с тех пор, как в соцсетях завирусилась песня «Третье сентября». Примечательно, что родные гордятся артистом. Отметим, что он строит отношения с возлюбленной по имени Светлана.

При этом у звезды два сына от прошлых отношений – старший Дэвид живет в Москве и младший Антон живет в Америке. Также у него семь внуков: у старшего наследника – два мальчика и девочка, а у младшего – три мальчика и девочка.