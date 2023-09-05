Внук-иностранец Михаила Шуфутинского сыграл свадьбу с израильской блогершей

Михаил Шуфутинский каждую осень оказывается в центре внимания. Он рад, что что его хит продолжает быть популярным. Прошло 10 лет с тех пор, как в соцсетях завирусилась песня «Третье сентября». Примечательно, что родные гордятся артистом. Отметим, что он строит отношения с возлюбленной по имени Светлана.
При этом у звезды два сына от прошлых отношений – старший Дэвид живет в Москве и младший Антон живет в Америке. Также у него семь внуков: у старшего наследника – два мальчика и девочка, а у младшего – три мальчика и девочка.
В семье Шуфутинского случилась радость. Его 23-летний внук Ной после трех лет отношений повел под венец избранницу — израильскую блогершу Ахуве Махгерефт. Пара будет жить в Израиле. К слову, только этот внук пошел по стопам деда. Он тоже певец.
«3,5 года назад мы с Ноем впервые встретились в этом же месте, когда отправлялся в израильскую поездку с другом. Сегодня мы летим обратно, уже женатые и готовые жить всю оставшуюся жизнь на еврейской родине», – поделилась в соцсети Ахуве.
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Ной Шуфутинский с женой. Фото: соцсети
К слову, возлюбленная Ноя взяла фамилию мужа. Она похвасталась роскошным обручальным кольцом с бриллиантами. В ближайшее время они насладятся медовым месяцем.
Напомним, что внук Шуфутинского дает концерты в Израиле, а также в европейских столицах, используя псевдоним Westside Gravy. Более того, он поет на четырех языках, в том числе на русском.
Добавим, что Михаил Захарович не раз ездил в Америку, где виделся со своими внуками. А так как в последние годы он редко так далеко уезжает от родины, то общается с родней по скайпу или же через мессенджеры.