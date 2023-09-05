Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в больницу с инфарктом: состояние тяжелое

85-летняя легенда советского телевидения Аза Лихитченко попала в больницу. Бывшей ведущей программы «Время» потребовалась экстренная госпитализация из-за повторяющихся приступов удушья.

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Началось все 3 сентября. Женщина вызвала медиков, но от госпитализации отказалась. Второй приступ случился 4 числа. Медики сделали повторную электрокардиографию и забрали Азу Владимировну в клинику.

Сейчас Лихитченко находится в реанимации. Врачи диагностировали инфаркт миокарда. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Источник: Telegram-канал Mash