Юрий Стоянов рассказал подробности о своей «госпитализации»

Новость о госпитализации Юрия Стоянова наделала много шума. Однако, как выяснилось, слухи о болезни известного актера сильно преувеличены. Он действительно появился в больнице, но ни о каких проблемах со здоровьем речь не идет.

«Меня никто не госпитализировал. Просто кто-то увидел меня на сдаче анализов и решил на этом хайпануть. Ну как я могу себя чувствовать? У меня послезавтра фестиваль в Сочи. Все хорошо», - приводит слова артиста телеканал «360».

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Стоянов объяснил – он такой же человек, как все, и время от времени сдает анализы, чтобы контролировать состояние своего здоровья.

«Это ежегодная элементарная процедура, занимает вся история шесть часов от силы, вот и все. Минут через 30-40 заберу [анализы], уже уезжаю домой. Мой голос похож на человека, который себя плохо чувствует?» - Юрий Стоянов не мог сдержать смеха.

Что ж, поклонникам актера остается только радоваться его хорошему самочувствию и ждать новых встреч в театре и на экране.