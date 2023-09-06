На глазах у всех! Прилучный под одеялом прижался к Брутян на сеновале — заснули в обнимку

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: личный архив

Актер из сериала «Желтый глаз тигра» понежился с молодой женой на свидании.

Павел Прилучный устроил Зепюр Брутян свидание по-русски. Сначала парочка попарилась в бочке в шапочках для сауны, а потом уединилась на сеновале. Хоть где-то влюбленным удалось выспаться. Прилучный задремал прямо на фотосессии. Супруги накрылись одеялом и заснули на свежескошенной траве. Вот это каникулы по-русски.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Павел Прилучный с Зепюр Брутян на сеновале. Фото: личный архив

Поклонники заметили, что свою бывшую жену Павел Прилучный так не баловал и свидания на природе Агате Муцениеце не устраивал.

Читайте также