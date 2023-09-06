На глазах у всех! Прилучный под одеялом прижался к Брутян на сеновале — заснули в обнимку

Павел Прилучный устроил Зепюр Брутян свидание по-русски. Сначала парочка попарилась в бочке в шапочках для сауны, а потом уединилась на сеновале. Хоть где-то влюбленным удалось выспаться. Прилучный задремал прямо на фотосессии. Супруги накрылись одеялом и заснули на свежескошенной траве. Вот это каникулы по-русски.

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