На глазах у всех! Прилучный под одеялом прижался к Брутян на сеновале — заснули в обнимку

Павел Прилучный устроил Зепюр Брутян свидание по-русски. Сначала парочка попарилась в бочке в шапочках для сауны, а потом уединилась на сеновале. Хоть где-то влюбленным удалось выспаться. Прилучный задремал прямо на фотосессии. Супруги накрылись одеялом и заснули на свежескошенной траве. Вот это каникулы по-русски.
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Павел Прилучный с Зепюр Брутян на сеновале. Фото: личный архив
Поклонники заметили, что свою бывшую жену Павел Прилучный так не баловал и свидания на природе Агате Муцениеце не устраивал.