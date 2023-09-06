Дойти до ЗАГСа удалось только ей! Как выглядит красавица жена Руденко — бросил Арнтгольц и Повереннову

До ЗАГСа Анатолий Руденко дошел только с Еленой Дудиной. У пары есть общая дочка Милена. Своей возлюбленной актер не перестает признаваться в чувствах, ее он считает самой красивой и желанной. И это при том, что романов у Анатолия Руденко было достаточно. Он встречался с признанными красавицами отечественного кино. Среди них Татьяна Арнтгольц и Дарья Повереннова. Но ни с одной из них актер не захотел построить семью. Предложения руки и сердца от Анатолия Руденко дождалась только Елена Дудина, с которой он познакомился на съемках. Между ними тут же проскочила искра. Отношения у влюбленных развивались стремительно.

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