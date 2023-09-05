Захар Прилепин высказал неожиданное мнение о возможном возвращении Аллы Пугачевой

Писатель и политик Захар Прилепин поделился своим мнением о возможном возвращении в Россию Аллы Пугачевой и других артистов, покинувших страну. Он убежден – Пугачева давно уже потеряла свое влияние на российское общество и не может рассчитывать на триумфальное возвращение.
Более того – по словам Прилепина, современная молодежь, пожалуй, и вовсе не знает, кто она такая, потому что слушает совсем другую музыку.
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«Она старенькая уже. Пускай вернется, живет в своем доме. Она же никакого значения не имеет уже», - приводит слова Прилепина о Пугачевой телеканал «360».
Писатель добавил: чтобы создавать новые кадры в российском шоу-бизнесе, необходимо в корне изменить подход и создавать другие институции.