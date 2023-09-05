Захар Прилепин высказал неожиданное мнение о возможном возвращении Аллы Пугачевой

Писатель и политик Захар Прилепин поделился своим мнением о возможном возвращении в Россию Аллы Пугачевой и других артистов, покинувших страну. Он убежден – Пугачева давно уже потеряла свое влияние на российское общество и не может рассчитывать на триумфальное возвращение.

Более того – по словам Прилепина, современная молодежь, пожалуй, и вовсе не знает, кто она такая, потому что слушает совсем другую музыку.