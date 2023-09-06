«Необъятная!»: 51-летняя Нетребко в платье с воланами на бедрах утяжелила низ — рядом довольный муж Юсиф

Анна Нетребко поделилась в своем микроблоге свежим фото, на котором она позирует с улыбающимся Юсифом Эйвазовым. Видно, что супруги по-прежнему влюблены друг в друга. В семье царят гармония и идиллия. На публике парочка ведет себя как молодожены.
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Нетребко блеснула на публике в элегантном монохромном черном платье с воланами на бедрах. При этом не всем поклонникам этот образ оперной певицы пришелся по вкусу. Многим показалось, что Анна утяжелила низ, сделав его слишком объемным из-за воланов.
Анна Нетребко в платье с воланами появилась на публике с Юсифом Эйвазовым. Фото: личный архив
«Необъятная!», «Платье хорошее, только не на вашу фигуру», «Эти воланы портят весь вид», «Оплывшие формы как будто! Этот фасон не для вас», «Поправилась?» — пишут фолловеры.