Охлобыстин навестил Ефремова за решеткой: о том, как мучается совестью и жизнью без зубов актер

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В «местах не столь отдаленных» Ефремов подорвал здоровье и потерял нижние зубы. В настоящий момент Иван Охлобыстин пытается предпринять меры, чтобы актеру можно было поставить зубные протезы.

Также нельзя назвать душевное состояние Ефремова стабильным. Если верить экс-священнику, он сильно страдает от мук совести.

«Его травмировала ситуация, ведь он очень совестливый человек. То, что случилось, — это аномалия, он истерзал себя, и единственный вариант как-то отвлечься от этого — погрузиться в пьесу», — сказал Охлобыстин.

Иван Охлобыстин поведал, что написал специально для Михаила Ефремова пьесу «Пар». И планирует ее с ним поставить, когда у артиста закончится срок.

Источник: ТАСС