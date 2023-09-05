«Я сказала «да»: Каролина Севастьянова согласилась выйти замуж за нового бойфренда и показала колечко

28-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова раскрыла, наконец, тайну личной жизни. Красотка с прошлого года встречается с новым бойфрендом и этим летом получила от него предложение руки и сердца.

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Это было красиво: в ночном небе Сен-Тропе засветились десятки огоньков, сложились в два колечка. Но Каролина умолчала о своем решении.

А в этот раз в Париже она получила заветное колечко Graf – бойфренд оказался настойчивым и терпеливым. И был вознагражден.

«Я сказала «да», - призналась Севастьянова подписчикам в Сети, похваставшись своим роскошным помолвочным кольцом.

Кем является жених Севастьяновой, это тайна, она его скрывает и показывает только по частям. Но признается, что любит его. Когда будет свадьба, гимнастка не раскрывает.