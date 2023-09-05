Валя Карнавал прервала молчание о личной жизни: Саша Стоун уже в прошлом

Блогерша и певица Валя Карнавал подтвердила, наконец, лично слухи о своем расставании с Сашей Стоуном. Пара в прошлом году планировала свадьбу, однако, церемония не состоялась – вместо загса они разошлись по разным сторонам.

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Сейчас у Вали Карнавал никого нет, она с головой в работе, хотя и не обходится без ухаживаний со стороны поклонников. Только это все не то. Однако, торопиться с поисками половинки девушка не собирается.

«Может, найдется тот самый прорывной, тот самый сильный, но вряд ли это будет скоро», - считает занятая Валя.

По материалам Телеграм-канала Super