«Их «роман» – это проект»: фаворит Пугачевой выдал правду про ее брак с Галкиным*

Пятый брак Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным* 12 лет назад, когда они сыграли свадьбу, наделал много шума. Примечательно, что с годами интерес публики к мезальянсу – он младше нее на 27 лет – не утихает. И финалист шоу «Фактор А» Сергей Савин, который в свое время был любимчиком сидевшей в жюри проекта Примадонны, решил пролить свет на сей союз.

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Савин был вхож в дом Пугачевой и ее мужа. И поразился тому, как на самом деле они относятся друг к другу.

Если на публике они светятся от счастья рядом друг с другом, он называет ее «Аллуся», а она его «Максюша», то без свидетелей общение максимально формальное. Савин это объясняет так, что Примадонну комик не особо привлекал как мужчина.

«Мне даже после одного дня общения с этой «парой» стало понятно, что их «роман» - это проект, а симпатизирует она мне как мужчине», - рассказал Савин сайта aif.ru.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.