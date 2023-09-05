Наталья Рудова в дырявом наряде показала свои аппетитные формы: мини-юбка едва прикрыла сокровенное

4 сентября Рудова улетела на море. Она решила провести время с подругами. На новых кадрах актриса нежится на яхте. Она облачилась в вязаный топик и крохотную юбку, которая словно дырявая. Блондинка предпочла подчеркнуть свои женственные формы. Наталья едва прикрыла сокровенное. Она не стала поправлять задравшуюся ткань подола.

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