Наталья Рудова в дырявом наряде показала свои аппетитные формы: мини-юбка едва прикрыла сокровенное

Наталья Рудова уже больше 10 лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалам «Татьянин день» и «Жизнь по вызову». Блондинка даже в свои 40 лет не перестает держать себя в форму. Она регулярно занимается спортом. Артистка не стесняется оголять свои прелести не только перед камерой. В обычной жизни звезда зачастую носит смелые наряды.
4 сентября Рудова улетела на море. Она решила провести время с подругами. На новых кадрах актриса нежится на яхте. Она облачилась в вязаный топик и крохотную юбку, которая словно дырявая. Блондинка предпочла подчеркнуть свои женственные формы. Наталья едва прикрыла сокровенное. Она не стала поправлять задравшуюся ткань подола.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это формы», «Какая красотка», «А что за наряд такой, в дурочку?», «Как же прекрасно выглядит», «Ох, ну тут русалка на яхте», «Юбка коротковата», «Соблазнительный вид», — стали писать в Сети.