Нюша в мини-платье и шубе едва прикрыла сокровенное: на публике оголила свои «сочные» бедра

Нюша больше 15 лет строит карьеру и добилась больших высот. Ее хиты продолжают звучать в хит-парадах. При этом артистка брала паузу в карьере ради семьи. У нее растут дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Именно им она посвящала большую часть времени. Однако в этом году певица похудела и возобновила концерты.
На этот раз Нюша выступила в Москве. Она облачилась в белую короткую шубу и крохотное платье. Певица зажигательно танцевала на сцене. Она обнажила свои бедра. Артистка едва прикрыла сокровенное в слишком коротком наряде. Она ошеломила фанатов своим видом.
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«Зажги, несмотря на дождливую погоду», – похвасталась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она стала выглядеть еще привлекательнее. «Шикарная фигура», «До чего хороша», «Вот это бедра», «Ой, трусы всем показала», «Шуба? Сентябрь еще», «Как же фигурка преобразилась», — стали писать подписчики.