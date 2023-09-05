Нюша в мини-платье и шубе едва прикрыла сокровенное: на публике оголила свои «сочные» бедра

На этот раз Нюша выступила в Москве. Она облачилась в белую короткую шубу и крохотное платье. Певица зажигательно танцевала на сцене. Она обнажила свои бедра. Артистка едва прикрыла сокровенное в слишком коротком наряде. Она ошеломила фанатов своим видом.

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