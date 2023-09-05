«Я себя настроила»: Клава Кока объяснила, как нашла любовь на реалити-шоу - уже 3 месяца вместе

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, потеряла надежду встретить половинку в жизни и отправилась на реалити-шоу. Его так и назвали – «Сердце Клавы Коки». Проект только-только вышел на экраны, а уже известно, что девушка обрела на нем свою любовь.

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Правда, кто тот счастливчик, который смог покорить блондинку, держится в тайне, но певица уже успела провести с ним отпуск.

Клава призналась, что с Мистером Икс она встречается уже 3 месяца и очень счастлива. Изначально она задумывала проект как серьезную попытку обрести любовь, и у нее это получилось.