«Пригласил на свидание! И это на трезвую голову»: Лазарев устроил для Кудрявцевой романтический вечер в ресторане (видео)

Лера Кудрявцева большую часть жизни снимается для телевидении. Она продолжает вести передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Порой блондинка поражает поклонников тем, как молодо выглядит. Она носит вечерние платья и модные костюмы. Зачастую звезда шутит над собой. Недавно она вернулась после отпуска и отвела дочку Марию в школу. А 4 сентября телеведущая увиделась с бывшим возлюбленным.
На этот раз Лера захотела уединится с Сергеем Лазаревым, который привел ее в ресторан. Они общались при свечах. Блондинка смеялась над шутками артиста, который также вручил ей букет цветов. В какой-то момент телеведущая даже пустилась в пляс. Она была в черном платье оверсайз и мюлях.
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«Я, короче, пришла на свидание! Ну сейчас вы встречаемся! Вот, посмотрите», – сказала блондинка.
«Лерка, видишь? При свечах ужин», – похвастался Лазарев.
«Сереня мне песню ретро заказал. Говорит, для тебя старушка», – посмеялась телеведущая.
«Написал бывшей! И Пригласил на свидание! И это на трезвую голову. Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер», – написал певец.
Поклонники с ним согласились. Многие признались, что из них была прекрасная пара. «Как можно быть такой шикарной в 52 года?! Просто невероятная», «Здравствуй мой любимый 2007-й», «Идеал дружбы», «Лера или живет в холодильнике или каждый день есть молодильное яблочко, потрясающе выглядит! Ей можно только восхищаться!» — стали писать в Сети.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды