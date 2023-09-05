«Пригласил на свидание! И это на трезвую голову»: Лазарев устроил для Кудрявцевой романтический вечер в ресторане (видео)

На этот раз Лера захотела уединится с Сергеем Лазаревым, который привел ее в ресторан. Они общались при свечах. Блондинка смеялась над шутками артиста, который также вручил ей букет цветов. В какой-то момент телеведущая даже пустилась в пляс. Она была в черном платье оверсайз и мюлях.

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