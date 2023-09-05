«Пригласил на свидание! И это на трезвую голову»: Лазарев устроил для Кудрявцевой романтический вечер в ресторане (видео)

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая уединилась с бывшим бойфрендом, который был очарован ее моложавым видом.

Лера Кудрявцева большую часть жизни снимается для телевидении. Она продолжает вести передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Порой блондинка поражает поклонников тем, как молодо выглядит. Она носит вечерние платья и модные костюмы. Зачастую звезда шутит над собой. Недавно она вернулась после отпуска и отвела дочку Марию в школу. А 4 сентября телеведущая увиделась с бывшим возлюбленным. 

На этот раз Лера захотела уединится с Сергеем Лазаревым, который привел ее в ресторан. Они общались при свечах. Блондинка смеялась над шутками артиста, который также вручил ей букет цветов. В какой-то момент телеведущая даже пустилась в пляс. Она была в черном платье оверсайз и мюлях. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я, короче, пришла на свидание! Ну сейчас вы встречаемся! Вот, посмотрите», – сказала блондинка. 

«Лерка, видишь? При свечах ужин», – похвастался Лазарев. 

«Сереня мне песню ретро заказал. Говорит, для тебя старушка», – посмеялась телеведущая. 

«Написал бывшей! И Пригласил на свидание! И это на трезвую голову. Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь!  Лю! Спасибо за вечер», – написал певец.

Поклонники с ним согласились. Многие признались, что из них была прекрасная пара. «Как можно быть такой шикарной в 52 года?! Просто невероятная», «Здравствуй мой любимый 2007-й», «Идеал дружбы», «Лера или живет в холодильнике или каждый день есть молодильное яблочко, потрясающе выглядит! Ей можно только восхищаться!» — стали писать в Сети.

 

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

Читайте также