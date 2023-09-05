Севастьянова в шелковом платье с вырезом оголила округлые полушария груди: манкая впадина «порока» у всех на виду

На этот раз Каролина устроила прогулку на теплоходе. Она облачилась в шелковое платье молочного цвета. Гимнастка решила покрасоваться без лифчика. Она выпятила откровенное декольте, показав свои пышные полушария груди. Севастьянова не прикрыла загорелую впадинку «порока».

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