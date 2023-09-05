Севастьянова в шелковом платье с вырезом оголила округлые полушария груди: манкая впадина «порока» у всех на виду

Каролина Севастьянова много лет занималась художественной гимнастикой. Она решила завершить карьеру, когда одержала победу на олимпийских играх. Теперь спортсменка много путешествует и иногда появляется на телевидении. Летом она отдыхала в Италии, а теперь приехала во Францию. Звезда то и дело носит смелые наряды и красуется в бикини.
На этот раз Каролина устроила прогулку на теплоходе. Она облачилась в шелковое платье молочного цвета. Гимнастка решила покрасоваться без лифчика. Она выпятила откровенное декольте, показав свои пышные полушария груди. Севастьянова не прикрыла загорелую впадинку «порока».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Севастьянова. Многие отметили, что она стала выглядеть еще эффектнее. Напомним, что не так давно гимнастка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда. «Ого, вот это дама», «Красивое платье», «На загорелой коже смотрится бесподобно», «Ну прям ангел», «Декольте идеальное», — стали писать в Сети.