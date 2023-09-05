Рыжая богиня: Самбурская в белоснежном платье в пол с корсетом появилась на съемках Comedy Club — стала неузнаваемая

На этот раз Самбурская отправилась на съемки Comedy Club. В Барвихе она щегольнула в белоснежном платье по фигуре со шлейфом. Струящийся наряд был дополнен корсетом. Она также надела парик с длинными волосами, которые уложила в голливудскую волну. Настасья повидалась с Натальей Рудовой и другими подругами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».