Рыжая богиня: Самбурская в белоснежном платье в пол с корсетом появилась на съемках Comedy Club — стала неузнаваемая

Настасья Самбурская уже давно стала знаменитостью. Она снимается в кино и сериалах. Звезда «Универа» можно увидеть на премиях и красных дорожках. Зачастую она облачается в вечерние платья в стиле ретро. В свои 36 лет актриса регулярно занимается спортом и не перестает хвастаться точеной фигурой. Более того, звезда не перестает экспериментировать с образами.
На этот раз Самбурская отправилась на съемки Comedy Club. В Барвихе она щегольнула в белоснежном платье по фигуре со шлейфом. Струящийся наряд был дополнен корсетом. Она также надела парик с длинными волосами, которые уложила в голливудскую волну. Настасья повидалась с Натальей Рудовой и другими подругами.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Самбурская. Многие отметили, что с трудом узнали ее. «Ох, еще больше похудела», «Какая роскошная», «Вот это формы», «Прям статуэтка», «Рыжая! Ого! Красота», «Просто слов нет», «Как вам идет! Просто не узнать», «Хороша безумно», — стали писать подписчики.