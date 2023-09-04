Наталья Рудова в кукольном платье бесстыдно блеснула прелестями: пуговки не выдержали — упругие «мячики» обнажены

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Она не раз оголялась перед камерой. В свои 40 лет актриса прикладывает усилия, чтобы оставаться в форме. Она регулярно предстает в смелых нарядах. Блондинка не перестает дразнить мужчин. Она не замужем, но признавалась, что у нее случались бурные романы.
На этот раз Наталья решила улететь отдыхать на море. Вместе с подружками она покаталась на яхте. Актриса в белом кукольном платье нежилась на солнце. Декольте на пуговицах расстегнулось. Блондинка блеснула своей упругой грудью без лифчика. Рудова с улыбкой красовалась перед камерой, не прикрыв свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она будоражит воображение. «Какая красивая», «Ой, а платье точно ваше? Большевато декольте», «Грудь так и норовит убежать», «Ого, какая шикарная девушка», «Тут словно 18 лет», — стали писать в Сети.