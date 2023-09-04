Наталья Рудова в кукольном платье бесстыдно блеснула прелестями: пуговки не выдержали — упругие «мячики» обнажены

На этот раз Наталья решила улететь отдыхать на море. Вместе с подружками она покаталась на яхте. Актриса в белом кукольном платье нежилась на солнце. Декольте на пуговицах расстегнулось. Блондинка блеснула своей упругой грудью без лифчика. Рудова с улыбкой красовалась перед камерой, не прикрыв свои прелести.

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