«Жестко влюбилась»: Клава Кока запечатлелась в обнимку с подтянутым и высоким бойфрендом

Не так давно Клава призналась, что один парень ее все же покорил. Съемки шоу закончились, но зрители только начали наблюдать за тем, как там развивались события. В это время артистка наблюдает за всем уже с бойфрендом, личность кого пока остается тайной. Однако Кока выложила в соцсети фото, на котором обнимается с избранником.

«Жестко влюбилась», – призналась она.

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