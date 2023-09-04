«Жестко влюбилась»: Клава Кока запечатлелась в обнимку с подтянутым и высоким бойфрендом

Клава Кока уже давно стала известной певицей. Она регулярно выпускает песни и дает концерты. За несколько лет артистка прославилась на всю страну. Она предпочитает облачаться в смелые наряды. Блондинка следит за фигурой, чтобы без стеснения щеголять в бикини. Недавно звезда стала участницей шоу «Сердце Клавы», где за нее начали бороться простые парни.
Не так давно Клава призналась, что один парень ее все же покорил. Съемки шоу закончились, но зрители только начали наблюдать за тем, как там развивались события. В это время артистка наблюдает за всем уже с бойфрендом, личность кого пока остается тайной. Однако Кока выложила в соцсети фото, на котором обнимается с избранником.
«Жестко влюбилась», – призналась она.
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Клава Кока с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, какая певица счастливая. Пока они смогли лишь увидеть, что парень звезды подтянутый и высокий. Но им остается лишь догадываться, кто из шоу покорил ее сердце.