47-летний Галкин* принял душ прямо на израильском пляже: сын Гарри залился хохотом, заметив конфуз

На этот раз Максим* выложил видео, чтобы похвастаться своей формой. После переезда на море он не перестает следить за тем, чтобы быть в спортивной форме. На кадрах артист в шортах принимает душ прямо на пляже. Он включил кран и полился поток воды. Когда его голова уже была мокрой, сын указал на конфуз отца.

«Пап! Пап! Ты забыл очки!» — сказал Гарри.

Юморист открыл рот и закричал. Он снял свои солнцезащитные очки, улыбаясь.

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