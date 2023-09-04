47-летний Галкин* принял душ прямо на израильском пляже: сын Гарри залился хохотом, заметив конфуз

Аллы Пугачева недавно отдохнула в Юрмале. Она там была с двойняшками Лизой и Гарри, а также с мужем Максимом Галкиным*. В гости к бабушки прилетала внучка Клавдия. Однако к началу учебного года они вернулись в Израиль.1 сентября сын Примадонны собрал виноград в саду. По всей видимости, пока у детей нет уроков, так как теперь юморист отметился с наследником на пляже.
На этот раз Максим* выложил видео, чтобы похвастаться своей формой. После переезда на море он не перестает следить за тем, чтобы быть в спортивной форме. На кадрах артист в шортах принимает душ прямо на пляже. Он включил кран и полился поток воды. Когда его голова уже была мокрой, сын указал на конфуз отца.
«Пап! Пап! Ты забыл очки!» — сказал Гарри.
Юморист открыл рот и закричал. Он снял свои солнцезащитные очки, улыбаясь.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит муж Пугачевой в 47 лет. Многие также оценили внимательность сына звезды. «Как это мило», «Ого, торс стальной», «Так это круто! Видео освежает», «Приятный смех у сына», «А Алла любовалась?» — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.