Пополневшая Бузова в комбинезоне с голой спиной козырнула фигурой «восьмеркой» на съемках Comedy Club: сразила наповал

На этот раз Ольга отправилась на съемки нового сезона Comedy Club. Для такого случая она выбрала черный элегантный комбинезон с открытой спиной. Примечательно, что она решила подчеркнуть свои округлые формы. Артистка покрасовалась перед съемками, устроив дефиле и повиляв своими бедрами. Бузова выгодно подала фигуру, скрыв изъяны.

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