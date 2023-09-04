Пополневшая Бузова в комбинезоне с голой спиной козырнула фигурой «восьмеркой» на съемках Comedy Club: сразила наповал

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься для телевизионных проектов. Минувшим летом телеведущая почти не отдыхала, устроив только мини-отпуск в Турции. Примечательно, что она не так давно пополнела, но при этом старается заниматься спортом. Обычно артистка предстает в крайне откровенных нарядах. Но накануне она удивила фанатов.
На этот раз Ольга отправилась на съемки нового сезона Comedy Club. Для такого случая она выбрала черный элегантный комбинезон с открытой спиной. Примечательно, что она решила подчеркнуть свои округлые формы. Артистка покрасовалась перед съемками, устроив дефиле и повиляв своими бедрами. Бузова выгодно подала фигуру, скрыв изъяны.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если я прихожу на Comedy -– это всегда смешно. Смех продлевает жизнь, и с самоиронией у меня все в порядке», -– написала звезда.
Поклонники обычно часто критикую артистку. На этот раз Ольга многие осыпали комплиментами. «Этот образ вам очень идет, лучше одевайтесь так», «Оля, ты бесподобна в этом образе! Элегантно и феерично 100%», «Роскошная Ольга Игоревна», «А раньше так нельзя было?» — стали писать подписчики.