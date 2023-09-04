Пополневшая Бузова в комбинезоне с голой спиной козырнула фигурой «восьмеркой» на съемках Comedy Club: сразила наповал

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая выгодно подала свои аппетитные формы. Поклонники были впечатлены преображением.

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься для телевизионных проектов. Минувшим летом телеведущая почти не отдыхала, устроив только мини-отпуск в Турции. Примечательно, что она не так давно пополнела, но при этом старается заниматься спортом. Обычно артистка предстает в крайне откровенных нарядах. Но накануне она удивила фанатов. 

На этот раз Ольга отправилась на съемки нового сезона Comedy Club. Для такого случая она выбрала черный элегантный комбинезон с открытой спиной. Примечательно, что она решила подчеркнуть свои округлые формы. Артистка покрасовалась перед съемками, устроив дефиле и повиляв своими бедрами. Бузова выгодно подала фигуру, скрыв изъяны. 

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«Если я прихожу на Comedy -– это всегда смешно. Смех продлевает жизнь, и с самоиронией у меня все в порядке», -– написала звезда.

Поклонники обычно часто критикую артистку. На этот раз Ольга многие осыпали комплиментами. «Этот образ вам очень идет, лучше одевайтесь так», «Оля, ты бесподобна в этом образе! Элегантно и феерично 100%», «Роскошная Ольга Игоревна», «А раньше так нельзя было?» — стали писать подписчики.

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