Арзамасова отметилась в Сочи на ледовом шоу с крохой-сыном Авербуха и повзрослевшим пасынком: Лев всех затмил

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых фильмах и сериалах. Актриса признавалась, что они с мужем Ильей Авербухом познакомились на шоу «Ледниковый период», а потом у них завязались отношения. Теперь у пары уже растет сын Лев, которому два года. Обычно супруги предпочитают с ним путешествовать.
На этот раз Арзамасова побывала в Сочи. Она смогла не только отдохнуть, но и развеяться. Актриса решила посетить ледовое шоу «Спящая красавица». Она покрасовалась на публике в брюках карго и куртке-рубашке из белого денима. Лук дополнили грубые ботики и шляпка. Лиза отметилась с сыном, которого взяла на руки. Ей также составил компанию 19-летний сын Авербуха, Мартин, от прошлых отношений. Он позировал с улыбкой.
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Лиза Арзамасова с сыном и Мартин Авербух. Фото: соцсети звезды
«А мы побывали на замечательной ледовой сказке «Спящая красавица»! Любовались нашими дорогими — Никита Кацалапов и Виктория Синицына. Красивые, талантливые, артистичные! Спасибо всем артистам и создателям за сказочную атмосферу!» — поделилась звезда.
Поклонники восхитились кадром. Многие осыпали комплиментами детей Авербуха. «Какая милая компания! Левушка такой хорошенький!», «Малыш всех сразил своим взглядом», «Какой взрослый уже Мартин», «Сияете просто», — стали писать в Сети.