Арзамасова отметилась в Сочи на ледовом шоу с крохой-сыном Авербуха и повзрослевшим пасынком: Лев всех затмил

На этот раз Арзамасова побывала в Сочи. Она смогла не только отдохнуть, но и развеяться. Актриса решила посетить ледовое шоу «Спящая красавица». Она покрасовалась на публике в брюках карго и куртке-рубашке из белого денима. Лук дополнили грубые ботики и шляпка. Лиза отметилась с сыном, которого взяла на руки. Ей также составил компанию 19-летний сын Авербуха, Мартин, от прошлых отношений. Он позировал с улыбкой.

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