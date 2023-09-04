Валя Карнавал в тугом корсете обнажила свои «бугры страсти» на глазах людей: сочные прелести не поместились в декольте

На этот раз Валентина решила поделиться кадрами со съемок нового клипа. Примечательно, что она облачилась в тугой корсет на завязках. Певица сдавила свои формы. Пышные полушария груди буквально вздыбились. Она не стала прятать следы от загара. Блондинка покрасовалась перед толпой людей в своем откровенном аутфите.

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