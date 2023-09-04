Валя Карнавал в тугом корсете обнажила свои «бугры страсти» на глазах людей: сочные прелести не поместились в декольте

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она выпускает песни и клипы. В России ей удалось прославиться и войти в число популярных блогеров. А в этом году она пережила расставание с женихом Сашей Стоуном. Она постройнела и вскоре стала появляться на публике в смелых нарядах. Звезда не перестает удивлять фанатов.
На этот раз Валентина решила поделиться кадрами со съемок нового клипа. Примечательно, что она облачилась в тугой корсет на завязках. Певица сдавила свои формы. Пышные полушария груди буквально вздыбились. Она не стала прятать следы от загара. Блондинка покрасовалась перед толпой людей в своем откровенном аутфите.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Карнавал. Ее осыпали комплиментами. Многие отметили, что артистка стала выглядеть еще эффектнее. «Ну цветет девушка», «Все богатство на виду у людей», «Ох, парней жалко», «Тут такие формы сладкие», «Ой, смотришь и не можешь глазам поверить», «Какое декольте», «Шалунья», — стали писать подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды