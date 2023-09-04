Алена Яковлева резко высказалась об уехавших из России артистах: «Мне не нравится, когда поносят нашу страну и народ»

«Я не Господь Бог, чтобы судить тех, кто уехал. Это вопрос их выбора, их совести. Но мне не нравится, когда поносят нашу страну и народ. Не понимаю этой оголтелости. Мне не нравится, когда обнуляют звание народного артиста. Мол, зачем это нужно? Но, если ты называешь звание пережитком советского прошлого, зачем его получал? Вероятно, это давало какие-то дивиденды. Теперь же в угоду другой конъюнктуре говоришь, что звание тебе не нужно. То есть вначале получил выгоду здесь, а теперь хочешь получить ее там», — высказалась Алена Юрьевна.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она добавила, что не любит двуличия. Сама актриса отметила, что для нее звание народной артистки России очень почетное.

При этом Яковлева не стала утаивать, что любит ездить за границу. Но она готова быть только туристкой, а переезжать не собирается. Она уверена, что драматические артисты не смогут работать за пределами родины. Более того, актриса переживает, что новое поколение воспитывается как потребительское.

«У молодежи все заточено на получение удовольствия. Не на то, что надо серьезно работать, чтобы был результат. Им хочется всего и сразу, не затрачивая себя», — пояснила звезда.

Она считает трагедией, что люд хотят легких денег, становятся блогерами, сидят в телефонах и ничего не читают, пишет kp.ru.