«Мы с Федей счастливы»: Чадов привел своего подросшего сына в престижную гимназию в Москве — копия мамы Агнии

Алексей Чадов уже много лет снимается в кино. Он прославился на всю страну после выхода фильма «Жара». Также актер снялся в «9 роте», «Ночном дозоре». Свою личную жизнь он предпочитает оберегать от лишнего внимания. Поэтому о его браке с Агнией Дитковските стало известно, когда они уже развелись. При этом у них есть сын Федор, которого экс-супруги растят вместе.
На этот раз Чадов похвастался, что отдал наследника учится в одно из самых престижных образовательных учреждений в Москве. Теперь Федор учится в третьем классе в Первой Московской гимназии. Актер облачился в футболку, костюм в клетку и белые кроссовки. Его сын был одет под стать отцу в костюм с рубашкой и кеды. Он носит стрижку с челкой.
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Алексей Чадов с сыном. Фото: соцсети звезды
«Вот и состоялся сегодня наш первый звонок! В третий класс уверенной походкой! Ну а мы с Федей счастливы встать в ряды замечательной школы», — написал Алексей.
Поклонники восхитились тем, как выглядит наследник артиста. Многие считают, что он унаследовал лучшее от мамы. «Сын все больше становится похож на тебя, на маму, конечно», «Поздравляю вас, желаю вашему сыну замечательному классной, яркой, учебы и всего наилучшего», «Вы прекрасны оба», «Какой стиляга», — стали писать в Сети.