«Мы с Федей счастливы»: Чадов привел своего подросшего сына в престижную гимназию в Москве — копия мамы Агнии

На этот раз Чадов похвастался, что отдал наследника учится в одно из самых престижных образовательных учреждений в Москве. Теперь Федор учится в третьем классе в Первой Московской гимназии. Актер облачился в футболку, костюм в клетку и белые кроссовки. Его сын был одет под стать отцу в костюм с рубашкой и кеды. Он носит стрижку с челкой.

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