Лера Кудрявцева показала фото своей невестки: настоящая красавица — смотрите сами

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая обожает жену своего сына.

У 49-летней телеведущей Леры Кудрявцевой двое детей. Старшему сыну Жану уже 33 года. А дочери Маше всего пять годиков. Поэтому Кудрявцева успешно совмещает статус опытной матери и молодой бабушки. 

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Ее внуку тоже пять лет. Телеведущая долгое время не распространялась о том, что у сына родился ребенок. Однако все тайное рано или поздно становится явным. И теперь гордая бабушка с радостью рассказывает о своем новом статусе.

Лера Кудрявцева с невесткой. Фото: соцсети

Кроме того, Лера не забывает и о своей невестке. Ведущая тепло относится к жене сына. Недавно Кудрявцева выложила в своем блоге совместное фото с Анастасией. Подписчики звезды были в полном восторге. Девушка — настоящая красавица!

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