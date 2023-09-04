Лера Кудрявцева показала фото своей невестки: настоящая красавица — смотрите сами

У 49-летней телеведущей Леры Кудрявцевой двое детей. Старшему сыну Жану уже 33 года. А дочери Маше всего пять годиков. Поэтому Кудрявцева успешно совмещает статус опытной матери и молодой бабушки.

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Ее внуку тоже пять лет. Телеведущая долгое время не распространялась о том, что у сына родился ребенок. Однако все тайное рано или поздно становится явным. И теперь гордая бабушка с радостью рассказывает о своем новом статусе.