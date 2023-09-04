Севастьянова в платье с манким декольте блеснула своими «персиками»: в пикантном виде на балконе в Париже

Каролина Севастьянова уже давно занимается спортом. Она стала художественной гимнасткой. В ее копилке множество наград. Она завершила карьеру больше 10 лет назад. Теперь иногда олимпийская чемпионка появляется на телевидении. Она порой предстает в смелых образах, так как остается в форме. На этот раз звезда отдыхает во Франции.
На этот раз Каролина решила выложить фото из Парижа. Она в платье с принтом покрасовалась на балконе номера в отеле. Гимнастка блеснула своим откровенным декольте. Она не скрыла кружевной лифчик. Спортсменка засветила свои упругие прелести. Севастьянова выпятила свои «бугры страсти».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие были впечатлены тем, как выглядит чемпионка. «Ого, вот это девушка», «Даже в простом платье выглядит бесподобно», «Какое декольте», «Лифчик кружевной! О-ля-ля», «Просто хороша», «Русалка», «Какие персики», — стали писать подписчики.