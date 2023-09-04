Севастьянова в платье с манким декольте блеснула своими «персиками»: в пикантном виде на балконе в Париже

На этот раз Каролина решила выложить фото из Парижа. Она в платье с принтом покрасовалась на балконе номера в отеле. Гимнастка блеснула своим откровенным декольте. Она не скрыла кружевной лифчик. Спортсменка засветила свои упругие прелести. Севастьянова выпятила свои «бугры страсти».

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