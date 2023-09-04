«Увлечены, восхищены»: Арзамасова засняла двухлетнего сына от Авербуха в цирке — ходили всей семьей

Актриса Лиза Арзамасова вместе с сыном Левой и мужем Ильей Авербухом в эти дни находится в Сочи, где гастролирует ледовое шоу Ильи Авербуха.

Семейство развлекается, как может. Лиза вместе с сыном Левой и пасынком Мартином посетила ледовое шоу, а после все семейство отправилось в цирк.

В микроблоге Лиза Арзамасова поделилась видео, которым запечатлела, как двухлетний Левушка наблюдает за представлением цирковых артистов.

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