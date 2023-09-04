«Увлечены, восхищены»: Арзамасова засняла двухлетнего сына от Авербуха в цирке — ходили всей семьей

Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном Левой. Фото: соцсети

Актриса Лиза Арзамасова рассказала, что ее семья в полнейшем восторге от выступления цирковых артистов.

Актриса Лиза Арзамасова вместе с сыном Левой и мужем Ильей Авербухом в эти дни находится в Сочи, где гастролирует ледовое шоу Ильи Авербуха.

Семейство развлекается, как может. Лиза вместе с сыном Левой и пасынком Мартином посетила ледовое шоу, а после все семейство отправилось в цирк.

В микроблоге Лиза Арзамасова поделилась видео, которым запечатлела, как двухлетний Левушка наблюдает за представлением цирковых артистов.

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«Я обожаю цирковых! Мои навсегда нежно любимые Юля и Саша Волковы, которые подарили мне радость полетов под куполом цирка. А их доченька Юна вчера пригласила нас в сочинский цирк, где выступает ее муж в шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка».
У меня не было никаких особенных ожиданий, я просто была рада встрече с другом и счастлива, что Левушка впервые увидит цирк! И вот мы — всей семьей — увлечены, восхищены как дети. Спасибо вам, дорогие артисты цирка, за волшебство! За чудо!» — поделилась Лиза Арзамасова в микроблоге.

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